Macy's tem lucro maior; tempestade Sandy afeta projeções

A previsão para o trimestre, que inclui a temporada de compras de Natal, surge no momento em que a companhia apresentou lucro trimestral muito acima do esperado, impulsionada por maiores ganhos com vendas online.

Aproximadamente 25 por cento das 840 lojas da Macy's tiveram interrupção na semana passada quando a tempestade Sandy atingiu os Estados Unidos.

A Macy's espera que o lucro do quarto trimestre, que representa cerca de 60 por cento do lucro anual da varejista, fique entre 1,94 e 1,99 dólar por ação. Analistas esperavam 2,04 dólares por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

No terceiro trimestre, encerrado em 27 de outubro, a Macy's teve lucro líquido de 145 milhões de dólares, ou 0,36 dólar por ação. O lucro ficou 4,3 por cento acima do ganho de 139 milhões de dólares, ou 0,32 dólar por ação, obtido um ano antes.

O resultado também superou as expectativas de analistas em 0,07 dólar, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.