Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia, deu entrada no hospital no último sábado (15), após sofrer um ataque isquêmico cerebral, que provoca redução do fluxo de sangue nas artérias do cérebro. O boletim médico diz que "a pressão arterial segue em níveis adequados e sem necessidade de medicações venosas".