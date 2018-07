Manifestação causa atraso a estudantes em Salvador Uma manifestação de cerca de 100 moradores da Favela da Polêmica, em Salvador, interrompeu o trânsito em uma das mais movimentadas avenidas da cidade, a Antônio Carlos Magalhães, no fim da manhã deste sábado, e causou o atraso de dezenas de estudantes que seguiam para os locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os moradores atearam fogo em pneus para impedir a passagem de veículos, protestando contra uma operação policial na noite anterior, que deixou um homem morto no local - de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima teria atirado contra os policiais antes de ser baleada.