Manifestantes entram em atrito com 'vândalos' em BH O clima ficou tenso nesta quarta-feira na Praça Sete de Setembro, no centro de Belo Horizonte, no terceiro dia seguido de protestos no local. Manifestantes entraram em atrito com o que classificaram de "vândalos infiltrados" no movimento, que começaram a estourar bombas em frente a prédios no entorno. De acordo com os manifestantes, não há policiamento no local.