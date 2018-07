Maracanã sediará abertura e encerramento das Olimpíadas de 2016

É a primeira vez na história do evento que um estádio não-olímpico sediará as duas cerimônias, disse ela. Márcia lembrou que na China o evento foi realizado no estádio olímpico conhecido como "Ninho de Pássaro" e que em Londres, no ano que vem, também ocorrerá no estádio olímpico da capital inglesa.

"Sempre acontece no estádio olímpico. O Maracanã não é um estádio olímpico, mas pelo simbolismo, glamour e história, será no Maracanã", disse ela.

"O nosso estádio olímpico é o João Havelange (Engenhão). Nós decidimos que quem vai abrir e encerrar é o Maracanã pela representatividade no imaginário mundial e internacional que o Maracanã tem."

Segundo ela, o estádio também sediará os jogos da etapa final das Olimpíadas de 2016.

O estádio passa por obras de modernização e adaptação para a Copa do Mundo de 2014. Os investimentos são de quase 1 bilhão de reais.

Na semana passada, operários da obra iniciaram uma greve que durou cinco dias e entre as reivindicações dos trabalhadores estavam melhorias na condição de segurança e trabalho.

"Não será uma paralização de cinco dias que vai prejudicar o nosso cronograma. Estamos com o cronograma mantido. A obra ficará pronta no fim do ano que vem e no início de 2013 faremos adaptações de estruturas provisórias para a Copa das Confederações", disse a secretária.

De acordo com ela, a fase de demolições no estádio deverá ser finalizada em um mês e, a partir de outubro, deve começar a fase de construção de estruturas novas.

O efetivo de trabalhadores deve dobrar dos atuais de 2 mil para 4 mil empregados até o final do ano, disse ela.

O Maracanã vai sediar jogos da Copa das Confederações e será palco da final da Copa de 2014.