Marcha em Sorocaba reúne apenas 250 pessoas

O número de participantes ficou muito abaixo do público reunido na manifestação convocada pelas entidades estudantis contra o aumento na tarifa de ônibus, dia 17 de junho, quando pelo menos vinte mil pessoas foram às ruas. Mesmo assim, as agências bancárias fecharam as portas na região central e as lojas tiveram o movimento prejudicado. De acordo com a Associação de Lojistas do Centro calculou a queda das vendas em 80% nesta quinta-feira na comparação com um dia normal. O trânsito ficou prejudicado durante grande parte do dia. Pela manhã, as principais avenidas foram interditadas durante a marcha dos manifestantes. À noite, o grupo caminhava pela Avenida Washington Luís em direção ao Parque Campolim, onde a marcha seria encerrada.