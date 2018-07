Marinha busca argentino que naufragou há 4 dias no RS A Marinha do Brasil busca há quatro dias um argentino que naufragou na costa do Rio Grande do Sul. Segundo informações da Marinha, ele foi avistado num bote salva-vidas na tarde de segunda-feira, a aproximadamente 90 quilômetros da costa. Ontem, o Comando do 5º Distrito Naval recebeu o contato da família com informações mais precisas sobre Alberto Canessa, de 62 anos, de nacionalidade argentina.