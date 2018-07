Marinha encerra buscas ao náufrago argentino A Marinha do Brasil encerrou hoje as buscas ao náufrago argentino Alberto Canessa, depois de nove dias de operações. O navegador de 68 anos havia saído de Buenos Aires a bordo do veleiro Maja e tinha como destino o porto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. No dia 29 de junho ele chegou a ser avistado dentro de um bote salva-vidas, a 90 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul, pela tripulação de um navio panamenho, que não conseguiu socorrê-lo por causa do mar revolto.