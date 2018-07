Martinho é reverenciado pela Tom Maior antes do desfile Ao percorrer esta noite o caminho até o carro alegórico em que ficará, Martinho da Vila teve uma demonstração do que será o desfile da Tom Maior, quando será homenageado: durante todo o trajeto, os integrantes da escola fizeram reverência à sua passagem e aplaudiram o artista efusivamente. "Uma emoção indescritível", disse o cantor e compositor diante dos jornalistas, ao comentar o tema escolhido pela escola este ano - "Uma Nova Angola se Abre para o Mundo! Em Nome da Paz, Martinho da Vila Canta a Liberdade". "Já fui homenageado antes. Só que esta é a primeira vez que estou desfilando junto, participando da homenagem", afirmou. A estreia no carnaval paulista não poderia ser, na opinião de Martinho, mais especial. A Tom Maior, quarta escola a desfilar esta noite, tem o nome inspirado em uma música do compositor e sua ligação com Angola é antiga. Martinho da Vila tem tanta importância na promoção do intercâmbio cultural entre os dois países que é detentor do título de embaixador cultural de Angola no Brasil desde os anos 70. "É uma emoção enorme que falem de Angola. Estou muito feliz", contou. Ele ainda vai desfilar este ano na Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro.