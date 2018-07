Marussia dá mais um passo para frente na F1

A equipe, que renasceu das cinzas da Marussia, que por sua vez passou por intervenção administrativa no final do ano passado, teve de lutar para participar da prova de abertura da temporada, no mês passado, na Austrália.

O time não correu em Melbourne, apesar de ter feito a viagem, e foi capaz de apenas classificar e participar com um carro na prova seguinte, na Malásia.

Mas Will Stevens e Roberto Merhi participaram do treino classificatório na China, apesar de terem terminado na última fila do grid, depois de registrarem tempos dentro do corte de 107 por cento estabelecido para começar a corrida.

"Estou muito, muito feliz. Têm sido alguns meses difíceis", afirmou John Booth, chefe da equipe, aos repórteres.

"Fizemos um bom progresso em pouco espaço de tempo", acrescentou o diretor esportivo, Graeme Lowdon, cuja equipe está usando um chassi modificado de 2014 e o motor da Ferrari do ano passado.

(Por Abhishek Takle)