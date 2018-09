Mau tempo dificulta resgates em cidade chinesa

O mau tempo está dificultando os trabalhos de resgate em Dujiangyan, uma das cidades do sudoeste da China que mais foi afetada pelo terremoto que atingiu o país na segunda-feira, 12.Soldados, bombeiros e moradores em geral passaram o dia e a noite tentando remover os escombros de prédios que desmoronaram, à procura de sobreviventes. Veja também: Mortos em terremoto na China aumentam para quase 12 mil Réplica de 6,1 graus atinge capital de Sichuan Japão e UE oferecem ajuda às vítimas Ajuda chega ao epicentro do terremoto Caminho da tocha pode ser mudado Vídeo com imagens do terremoto De Pequim, Cláudia Trevisan fala sobre o terremoto À noite, eles tiveram de enfrentar chuvas torrenciais e a falta de luz. Sem eletricidade, a cidade passou a noite toda em completa escuridão. Centenas, talvez milhares, de pessoas tiveram de dormir ao relento em barracas de lona improvisadas no meio da rua, já que mesmo os prédios que não caíram ainda apresentavam perigo. A preocupação maior das equipes médicas é com os idosos e os muito jovens, que podem adoecer facilmente sem proteção contra o mau tempo. Felizmente, a estrada que leva Dujiangyan à Chengdu, capital da província de Sichuan, não foi gravemente afetada. A rodovia foi tomada por ambulâncias e táxis que passaram o dia e a noite levando pessoas de uma cidade para a outra. É possível chegar a Dujiangyan a partir da capital, mas o acesso a áreas mais distantes é difícil. Algumas das estradas foram tão prejudicadas que só o Exército consegue percorrê-las. O povo de Sichuan tem enfrentando a situação com bravura. Nota-se bastante calma, e até momentos de descontração e humor, entre as pessoas que estão tendo que dormir nas ruas. No entanto, o semblante muda bastante quando acontecem novos pequenos tremores. Nas últimas três horas, já foram sentidos três pequenos tremores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.