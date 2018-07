Mau tempo leva 'homem-pássaro' a adiar travessia do Canal da Mancha

Um piloto suíço que esperava se tornar nesta quinta-feira a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha voando sozinho com uma asa de propulsão a jato, adiou a aventura por causa do mau tempo. A pouca visibilidade fez com que o ex-piloto militar desistisse por enquanto de sua tentativa de completar um percurso de pouco mais de 35 quilômetros de Calais, na costa francesa, a Dover, na Inglaterra, em 12 minutos. Yves Rossy seria levado de avião a uma altitude de 2,5 mil metros; acionaria o jato na asa e saltaria. Sua velocidade poderia atingir os 190 km/h. Rossy de 49 anos já havia adiado uma tentativa anterior de realizar o vôo pelo mesmo motivo. O aventureiro suíço ainda espera seguir a rota do francês Louis Blériot que, há 99 anos, se tornou a primeira pessoa a cruzar o Canal de avião. Em uma entrevista no começo da semana, Rossy disse: "Se eu calculei tudo certo, vou aterrissar em Dover. Mas se eu errei, vou tomar um banho." O feito seria transmitido ao vivo pelo National Geographic Channel (www.natgeotv.com/jetman). Kathryn Liptrott, da emissora, disse à BBC que Rossy não está preocupado com o risco. "Ele pilotou caças Mirage para o Exército suíço e agora pilota um Airbus." "Ele não voaria se não achasse que vai chegar a Dover." O mais longo vôo que Rossy fez até hoje durou dez minutos. Rossy deveria fazer suas manobras na asa usando a cabeça e as costas. Além de capacete e pára-quedas, ele iria usar um macacão especial para protegê-lo das quatro turbinas, movidas a querosene, da asa colocadas a poucos centímetros de seu corpo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.