Médico estrangeiro desiste do Mais Médicos

Com 26 anos de experiência em Medicina Familiar, ele desistiu do programa e pediu oficialmente o cancelamento do registro provisório no Conselho Regional de Medicina (Cremepe), alegando dificuldade para trazer a família, formada por cinco pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, ele também explicou ter recebido uma proposta de emprego em Madri.

Ao chegar ao Recife, ele disse que a crise econômica europeia motivou a sua vinda e também se sentiu estimulado pela ideia do programa, que elogiou. Quintan Remedios devolveu R$ 10 mil recebidos como ajuda de custo ao Ministério da Saúde e ficou com igual quantia relativa ao primeiro mês de trabalho, quando fez curso de capacitação.

TROCA

O ministério também informou que duas médicas cubanas que iriam trabalhar em Xexéu, na zona da mata, foram transferidas para o município de Lagoa do Ouro, no agreste pernambucano. A prefeitura de Xexéu informou não ter condição de abrigar as profissionais, como previsto no programa. Lagoa do Ouro, que seria contemplado em uma etapa seguinte, se ofereceu para recebê-las.

Pernambuco tem 46 médicos do programa. O Ministério da Saúde solicitou o registro provisório de 43 deles. Trinta e nove foram concedidos e quatro estão com pendências de documentação.