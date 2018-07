Médicos preveem alta até sábado para Zeca Pagodinho O estado de saúde de Jessé Gomes da Silva Filho, conhecido por Zeca Pagodinho, vem apresentando melhora, segundo boletim da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, divulgado hoje. O músico foi internado na terça-feira em decorrência de uma pneumonia no pulmão direito. Ele ainda faz uso de antibiótico venoso, mas responde bem ao tratamento. De acordo com a equipe médica, permanecendo o quadro positivo, Zeca Pagodinho deve receber alta em breve, possivelmente até sábado.