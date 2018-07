MG aprova limite de matéria-prima vinda de mata nativa A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) aprovou, ontem, o Projeto de Lei 2771, que estabelece o limite de 5% para o consumo de matérias-primas provenientes de produtos e subprodutos de vegetações nativas do Estado a partir de 2018. A legislação anterior permitia que as indústrias suprissem toda a sua demanda com produtos florestais de mata nativa, desde que houvesse reposição.