Micro-ônibus despenca de barranco e fere 13 em São Paulo

Ao menos 13 pessoas ficaram feridas no início da tarde desta quarta-feira, 18, depois que um micro-ônibus desgovernado caiu em um barranco na Avenida General Penha Brasil, na altura do número 2.700, no bairro Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou 12 equipes ao local, o acidente aconteceu por volta das 12h30 e os feridos estavam sendo encaminhados aos prontos-socorros dos hospitais Mandaqui e Penteado. Até as 13h35 não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram prestar socorro aos feridos.