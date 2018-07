Minério de ferro volta a subir com otimismo na China Os preços do minério de ferro no mercado físico voltaram a subir nesta terça-feira, atingindo o maior patamar desde 20 de julho, impulsionados pelas compras da China, principal importador, onde as siderúrgicas mantêm a produção em antecipação a uma retomada mais forte da demanda no próximo ano.