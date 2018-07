Ministério da Agricultura tem ameaça de bomba A Polícia Militar do Distrito Federal liberou na manhã desta segunda-feira, o acesso ao prédio sede do Ministério da Agricultura, que ficou interditado por duas horas por causa de ameaça de bomba feita por denúncia anônima. Os servidores estavam chegando ao trabalho quando foram aconselhados a deixar o prédio, que foi vistoriado pelos policiais. Eles não encontraram artefatos explosivos. O tenente coronel Fábio Tiago, do Corpo de Bombeiros, afirmou que a ocorrência será investigada pela Polícia Federal e Polícia Militar, que estiveram no local.