Ministro do STF atende CPI e Cachoeira depõe na terça-feira Pressionado pelo Congresso, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou nesta segunda-feira o pedido da CPI e reviu sua decisão que impedia o depoimento de Carlinhos Cachoeira à comissão. Com isso, o empresário, acusado de contravenção, deve depor na terça-feira.