Missa com relíquia de João Paulo II reúne fiéis no Rio Cerca de dois mil fiéis acompanharam, na manhã deste domingo, uma missa celebrada no Santuário da Medalha Milagrosa, na Tijuca, zona norte do Rio, pelo cardeal polonês Stanislaw Rylko, nomeado pelo Vaticano presidente do Pontifício Conselho para Leigos. Durante a celebração foi apresentado o livro de prata, relicário que contém a relíquia de João Paulo II, uma ampola com o sangue do beato. Essa peça só pode circular com a presença do cardeal, por conta do cargo que ele ocupa.