Moagem de cana na região CS em 12/13 soma 35,09 mi t, diz Unica A moagem de cana das usinas do centro-sul do Brasil no ciclo 2012/13 totalizou 35,09 milhões de toneladas até 15 de maio, uma queda de 38,67 por cento ante o mesmo período do ano passado, disse nesta quinta-feira a entidade que reúne as indústrias do setor.