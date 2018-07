Morre em São Paulo o empresário Girz Aronson

O empresário Girz Aronson morreu na noite de quinta-feira, aos 91 anos, em São Paulo. Conhecido como o "rei do varejo", Girz estava internado no Hospital Sírio Libanês e seu corpo foi sepultado nesta sexta cedo no cemitério israelita de Butantã. Dono da falida rede G.Aronson, o empresário foi internado em fevereiro para tratamento de um câncer no sistema linfático. A doença foi descoberta em novembro do ano passado após três meses de internação no Hospital Oswaldo Cruz. Russo de origem judaica, Girz construiu um império com 34 lojas em todo o Estado e faturava cerca de R$ 250 milhões anualmente. Em setembro de 1998, ele foi seqüestrado e passou 14 dias em poder dos bandidos, que só o soltaram após pagamento de R$ 117 mil de resgate. No cativeiro, Girz Aronson foi espancado, sofreu hematomas e teve o nariz fraturado; o caso teve repercussão nacional. O seqüestro só piorou a grave crise por que passava a empresa, que faliu no ano seguinte, após mais meio século de operações, com R$ 65 milhões em dívidas. Em 2000, ele retomou as atividades, abrindo uma pequena loja, no centro de São Paulo, com o nome de G.A.Utilidades Domésticas. Outras três lojas chegaram a ser abertas, mas acabaram fechadas no final do ano, quando o empresário ficou impossibilitado de trabalhar, devido à doença, permanecendo apenas a primeira em funcionamento atualmente.