Morre policial baleado em viatura na zona norte de SP O soldado da Polícia Militar Marcos Marcelino de Oliveira, de 28 anos, baleado na madrugada de hoje na viatura em que estava, morreu no pronto-socorro do Hospital Nipo-Brasileiro, na zona norte da capital paulista, onde foi socorrido. Oliveira, junto com outra soldado feminino, fazia patrulhamento na região da Vila Maria, quando a dupla abordou um veículo de passeio. Ao se aproximarem, os ocupantes do carro, armados com fuzis, fizeram vários disparos na direção do soldado, que foi atingido por três deles. A viatura também foi atingida. Segundo a PM, a soldado não sofreu ferimentos. Os bandidos fugiram, abandonando o veículo na Vila Gustavo, bairro vizinho. A polícia ainda não tem pistas sobre os criminosos.