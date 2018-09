Mortos 3 em invasão a escritório de obras do PAC no RJ Três supostos criminosos foram mortos e três ficaram feridos no final da manhã de hoje, durante cerco da polícia a homens que invadiram armados o escritório das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos morros Pavão/Pavãozinho, na zona sul. O escritório, da empreiteira OAS, responsável pelas obras nas duas favelas, fica num terreno da Catedral Ortodoxa Santíssima Virgem Maria.