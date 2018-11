Motorista atropela e arrasta mulher no interior de SP

O acidente ocorreu no km 65, local em que a Raposo corta a área urbana, no bairro Marmeleiro. De acordo com a testemunha José Duran da Silva, que presenciou o atropelamento, a jovem Lairce Azevedo tinha saído do trabalho e tentava atravessar a pista, quando foi atingida pelo automóvel Gol dirigido por Everaldo. Segundo ele, o carro estava com excesso de velocidade e ultrapassou outro veículo pelo lado direito. O motorista não parou para socorrer a vítima. "Quando percebeu que ela (a vítima) estava enroscada, fez ziguezague para que ela saísse, mas bateu em outro carro", contou. Só bem à frente a mulher caiu na estrada e o corpo rolou para o acostamento.

O motorista do veículo atingido e a testemunha perseguiram o carro de Everaldo e o fizeram parar. Ele e outros motoristas o convenceram a voltar ao local do acidente e esperar a polícia. Os policiais aplicaram o teste do bafômetro que acusou dosagem alcoólica de 0,77 mg/l, quando o tolerável é de 0,10 mg. Everaldo reconheceu que havia bebido, por isso tentara fugir do local do acidente. Ele alegou não ter visto a mulher presa ao carro. O acusado foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e tentativa de homicídio. Foi levado para a Cadeia Pública de São Roque, cidade vizinha. Lairce teve fraturas nos braços e na perna esquerda, além de ferimentos pelo corpo. Os médicos avaliam se haverá necessidade de cirurgia.