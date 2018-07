Motorista morre após carro cair da ponte do rio Guaíba A queda de um automóvel no rio Guaíba matou o motorista Yuri Cabral Bottaro, de 24 anos, nesta quarta-feira, 30, em Porto Alegre (RS), em acidente parecido com os que aconteceram recentemente, sem deixar vítimas, na ponte Rio-Niterói. O condutor acessou uma das alças que levam à travessia para o município de Eldorado do Sul pela contramão e, no meio do trajeto, encontrou a ponte móvel içada, não conseguiu parar o carro e mergulhou de uma altura de 14 metros até a água. No local, o canal tem 24 metros de profundidade. O corpo foi encontrado dentro do automóvel pelos bombeiros.