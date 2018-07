Motoristas paralisaram ônibus em 3 terminais de SP

Pela sua página no twitter, a SPTrans orientava os usuários a utilizaram outras opções de transporte na região. Mais cedo, a empresa desviou o percurso das linhas que atendem ao Terminal Parque D. Pedro II pela Via Expressa e pela Avenida do Estado.

Às 12h, a SPTrans informou que a circulação dos coletivos nos três terminais estava normalizada. Ao todo, cerca de 105 linhas de ônibus foram afetadas.

Em nota divulgada nessa segunda, 1, no site do Sindicato, o presidente da entidade, Isao Hosogi, negou que a possibilidade de paralisação dos trabalhadores da capital em algumas linhas e empresas do sistema. De acordo com ele, a categoria ainda vai discutir em assembleia, na próxima quinta-feira, 4, se adere ou não às manifestações organizadas em todo o País contra mudanças na lei que regulamenta a profissão. A mobilização nacional está marcada para sexta, 5.