MP apura desvio de leite de escolas para porcos em SP

Afonso é coordenador da escola de educação infantil Augusta de Oliveira, creche que atende 185 crianças da zona norte de Rio Preto. Mas o leite também seria desviado de outra escola infantil, coordenada pela mulher de Afonso, cujo nome não foi divulgado. Segundo o promotor Sérgio Clementino, o leite seria doado às creches pelo programa Viva Leite, do Governo do Estado, e por um programa da Prefeitura de Rio Preto. Os inquéritos vão apurar suposto prejuízo aos cofres públicos e crimes de apropriação indébita e concussão. Clementino quer saber qual ligação do ex-vereador com a Prefeitura e se esta tinha controle do leite entregue às creches.

O ex-vereador Jair Afonso negou o desvio de leite. "Se eu paguei do meu próprio bolso as melhorias para a creche, como divisórias e equipamentos e pintura, por que desviaria saquinhos de leite?". Segundo ele, o ex-caseiro fez a denúncia porque não conseguiu receber R$ 34 mil que pedia de acerto trabalhista depois que foi mandado embora de sua chácara. "Ele nem era meu caseiro. Quando comprei o imóvel, há dois anos, ele pediu para ficar porque não tinha onde ir. Mas ele ofendeu minha mulher e eu pedi a ele para procurar outro lugar e ele ficou revoltado e decidiu me acionar na Justiça Trabalhista, mas perdeu a ação", declarou Afonso.