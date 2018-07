MP denunciará policiais por morte de motoboy em SP O Ministério Público denunciará à Justiça, por homicídio triplamente qualificado, os quatro policiais militares envolvidos na morte do motoboy Alexandre Menezes dos Santos, de 25 anos. O crime ocorreu no último dia 8, em Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo. A denúncia, que deve ser entregue à 1ª Vara do Júri nesta segunda-feira também acusará os PMs de fraude processual e racismo e inclui o pedido de prisão preventiva deles.