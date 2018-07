MP deve recorrer contra liberação de médica no PR O Ministério Público do Paraná deve recorrer nos próximos dias da decisão do juiz Daniel Surdi de Avelar, da 2ª Vara do Tribunal de Júri, que decidiu pela liberação da médica e ex-chefe da UTI Geral do Hospital Evangélico, em Curitiba, Virgínia Soares de Souza, 56, na tarde de quarta-feira (20). O MP teve a confirmação da decisão da Justiça na tarde desta quinta-feira (21) e terá cinco dias para tentar reverter a situação.