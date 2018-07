MP do RJ critica internação de adultos usuários de crack O Ministério Público do Rio considera ilegal a internação compulsória de adultos moradores de rua usuários de crack. Na semana passada a Prefeitura do Rio anunciou a intenção de adotar a medida, que ainda depende da criação de regras para a abordagem, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, e da abertura de vagas para a internação desse público. A internação compulsória de crianças e adolescentes já é praticada no Rio desde 2011. Para o prefeito Eduardo Paes (PMDB), o dependente de crack "não tem condições de tomar decisão".