MP vai apurar denúncia de venda de unidades

Segundo o promotor Mário Augusto Vicente Malaquias, da Habitação e Urbanismo, há suspeita de que associações de fachada tenham se apropriado dos imóveis invadidos e destinados a famílias com renda mensal de até R$ 1,6 mil e depois comercializado as unidades em uma fila paralela por moradia.

"Nós fizemos uma reunião na quarta-feira, 19, com uma comissão de moradores e a Polícia Militar na qual eles relataram que tinham comprado as chaves de associações para entrar no local. Vamos investigar se isso ocorreu, que associações são essas, e se de fato existem. Parece uma fila paralela de venda de unidades habitacionais", disse Malaquias.

Ontem, 20, ao menos cinco famílias relataram à reportagem que haviam pago até R$ 10 mil para associações da região pelas chaves dos apartamentos do programa. As unidades serão destinadas a famílias do Jardim Pantanal cadastradas pela Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab), da prefeitura.

"Eu paguei R$ 4,8 mil em dinheiro na minha chave para uma mulher de uma associação. Depois que começaram a construir o Itaquerão (estádio do Corinthians), meu aluguel subiu de R$ 500 para R$ 800. Não tinha mais condições de pagar e ofereceram a chave", disse o motorista Ricardo Bonifácio de Castro, de 38 anos. Ele, porém, não soube dizer os nomes da mulher e da associação e afirmou que não tinha nenhum comprovante do pagamento.

"Isso aqui é uma mina de dinheiro. Alguém ganhou muito dinheiro aqui vendendo apartamento", disse o major da Polícia Militar Edilson Batista, que comandou a reintegração de posse ontem.

A Caixa informou que a seleção para os beneficiários de baixa renda que vão receber as chaves das unidades habitacionais não tem intermediação de nenhuma entidade e é feita diretamente pela Cohab.

Na tarde de ontem em agenda na zona leste, o prefeito Fernando Haddad (PT) condenou a invasão do conjunto habitacional. "O que aconteceu ali é lamentável pelo seguinte: aqueles apartamentos estavam a dois meses de ficarem prontos. Houve uma ocupação de pessoas que não eram aquelas que já haviam sido selecionadas de acordo com a fila da Cohab para a ocupação", disse Haddad.

Segundo ele, por causa da depredação, a entrega dos apartamentos aos beneficiários selecionados vai atrasar.

