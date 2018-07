Mulher morre ao cair em fosso de elevador em Salvador A estudante de contabilidade Janaína Bezerra, de 33 anos, morreu depois de cair no fosso do elevador do Hotel San Marco, na Praia da Armação, em Salvador. A mulher, de Currais Novos (RN), estava na capital baiana para participar da décima edição do Encontro Nordestino de Contabilidade.