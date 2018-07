Mulher morre após salvar marido de incêndio no Recife

Uma mulher de 65 anos morreu, na madrugada desta terça-feira, 30, após um incêndio no apartamento onde morava, no bairro do Prado-Recife, próximo a Maternidade Santa Lúcia, no Recife, em Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Corina Rios Mendes havia saído de casa ao perceber as chamas, mas voltou ao local para socorrer o marido, Inaldo Solto da Cunha, de 77 anos, que tem dificuldades de locomoção. Ela acabou enfrentando dificuldades para sair, inalou muita fumaça e morreu asfixiada. O marido da vítima também inalou muita fumaça e foi encaminhado ao Hospital da Restauração da cidade, onde está internado em estado grave.