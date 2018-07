Multidão tenta linchar suspeitos de crimes no México

Uma multidão tentou linchar quatro suspeitos de crimes como sequestro, roubo e extorsão na Cidade do México.

A polícia teve que resgatar os quatro, três homens e uma mulher, que estavam sendo espancados pelo público.

Quando os policiais colocaram os suspeitos dentro do carro de polícia, foram cercados pela multidão.

A tropa de choque foi chamada para dispersar a multidão com gás lacrimogêneo, depois que as pessoas atacaram o carro da polícia com pedras. Mas, os moradores reagiram atirando pedras contra a tropa de choque.

"Estes criminosos chegaram aqui e queriam sequestrar uma criança", contou Patrícia Cortes, moradora do bairro onde ocorreu a tentativa de linchamento. "É justo a tropa de choque jogar gás lacrimogêneo no povo? Estamos fartos", acrescentou a moradora, que contou também que os suspeitos teriam matado uma mulher que morava no bairro.

Pelo menos 11 policiais ficaram feridos nos confrontos e, apesar da tentativa de linchamento, a polícia conseguiu deter os quatro suspeitos e continua a investigar o caso.

"Apesar de a tropa de choque ter sido chamada, a tentativa de linchamento é costume das pessoas, eles queriam linchar os suspeitos e isto não podia ser permitido", disse a policial Guadalupe Granaderos.

Em 2004 outra multidão nos arredores da Cidade do México queimou vivos dois policiais e deixou outro gravemente ferido depois de confundi-los com sequestradores de crianças, em um exemplo de como os mexicanos estão cada vez mais frustrados com a criminalidade no país.