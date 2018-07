Mundo Freak: Samurai nadador treina em piscina no Japão

Embora pareça uma versão da Guerra nas Estrelas, Motsuo Koa está tentando manter viva uma antiga tradição. No Japão medieval, as habilidades de guerreiros samurais na água eram a chave para atravessar rios, lagos, nadar no mar.

Agora, a vida do guerreiro é menos destemida. E o treinamento é feito em uma piscina. Este estilo de nado, o Ryu Kobori, é reconhecido pela Federação Japonesa de Natação.

Na China, funcionários de uma reserva de pandas se fizeram passar por um deles para convencer um panda de dois anos chamado Taotao a entrar em uma caixa. O objetivo era leva-lo para um ambiente natural.

O Mundo Freak mostra ainda um homem que sofreu descargas de 1 milhão de volts por 72 horas voluntariamente, uma jovem que atravessou um campo de futebol fazendo piruetas e o trabalho do artista plástico Alexei Sergeiyenko, que tem como inspiração o presidente russo, Vladimir Putin.