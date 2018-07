Músico diz ter sido agredido no Metrô, na zona sul de SP

Em depoimento à polícia, ele afirmou ter sido segurado pelo braço, além de ter seu tênis rasgado e jogado fora. Ele sofreu uma luxação no braço e passou pelo Hospital Municipal do Campo Limpo, mas não precisou ser internado. O caso foi registrado no 37º DP como lesão corporal.

Por meio de nota, o Metrô informou que as versões apresentadas pelo músico e pelos agentes de segurança são divergentes, mas não deu mais detalhes. O Metrô afirmou ainda que vai aprofundar o esclarecimento dos fatos e circunstâncias da ocorrência com rigor e rapidez.