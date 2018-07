Nº de brasileiros que visitam EUA deve crescer 18%

SÃO PAULO - O número de brasileiros que visitam os Estados Unidos deve crescer 18% neste ano, chegando a 1,78 milhão, caso se confirmem as expectativas do Departamento de Comércio norte-americano. Até 2016, a cifra deverá crescer para mais de 2,5 milhões de visitantes brasileiros por ano.

O Brasil foi o terceiro colocado na lista dos países que mais gastaram nos EUA no ano passado, no total de US$ 6,8 bilhões, atrás apenas do Japão e do Reino Unido - a lista não inclui Canadá e México, parceiros comerciais dos EUA. O gasto médio por pessoa, entretanto, baixou, ficando em US$ 4.533. Em 2010, os brasileiros gastaram em média US$ 4.900 por pessoa nos EUA.