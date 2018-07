Na UTI, filho de Leonardo aperta mão de tia O cantor Pedro Leonardo Dantas Costa, 24, permanece internado, respirando com ajuda de aparelhos e em estado grave, no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Mas está em franca evolução, e o maior sinal disso é que no início da noite desta quarta-feira recebeu a visita da tia Mariana e do primo Thiago, e apertou a mão deles. A emoção, misturada com lágrimas e sorrisos, levou o médico Vandervan Azevedo, diretor da UTI, a festejar: "Ele está evoluindo, e evoluindo muito bem", disse.