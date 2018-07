''Não sei o preço do cigarro'', diz ministro

Principal responsável pela política de controle do tabagismo, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, não sabe quanto custa um maço de cigarro no Brasil. Ele diz que desconhece qualquer discussão dentro do governo sobre aumento do preço do produto e afasta qualquer responsabilidade de sua pasta no combate à pirataria. Leia a seguir os principais trechos da entrevista ao Estado.

O senhor disse que o aumento de preços não é prioridade e sim o combate ao mercado ilegal. Qual medida o governo vem adotando para a redução desse mercado? Sou favorável ao aumento de preços. O que disse é que não adianta uma medida isolada sem combate à pirataria. Cerca de 40% do mercado é pirata. É fundamental que qualquer proposta venha combinada com ações de combate à pirataria feitas pelo Ministério da Justiça e pela Receita Federal.

O governo discute o aumento da carga tributária do cigarro?

Desconheço que haja qualquer discussão sobre esse assunto no governo. Mas sou favorável ao debate que possa restringir o uso do tabaco. O Congresso Nacional tem estudado um conjunto de medidas. A Comissão Especial de Álcool e outras Drogas tem discutido isso. Integrantes desse grupo me procuraram e disseram que vão propor aumento da taxação do fumo. Elevando a carga tributária, certamente ocorrerá um aumento de preço.

O Ministério da Saúde discute com outras pastas medidas contra o comércio ilegal?

Não só o ministro da Saúde tem dito isso, como o governo como um todo. Essa ação já se desenrola desde o governo Lula. A presidente Dilma sempre atuou no sentido do combate à pirataria. Medidas são adotadas pela Receita e a ação dos Estados é importante, além das adotadas pela Anvisa.

O ministério estaria disposto a participar do debate com o governo do Paraguai para definir estratégia conjunta nessa área?

Os Ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda já cuidam disso.

O que o senhor acha do preço do cigarro no Brasil?

Nem sei o preço do cigarro. Nunca fui comprar, nunca procurei saber. Mas sou favorável a todas as medidas que possam restringir o uso do tabaco.

As iniciativas na área de tabaco estão concentradas no Congresso. O Poder Executivo não vai participar?

Tem um debate no Congresso sobre isso, uma comissão especial que está concluindo seus trabalhos. Eu, como ministro da Saúde, sempre defenderei todas as medidas que possam restringir o uso do tabaco.