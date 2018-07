Nasa lança sondas para preparar volta do homem à Lua

A busca por gelo é parte da prospecção de terreno para uma futura base lunar. Ele seria recurso precioso, fornecendo não só água, mas também combustível e oxigênio. Isso reduziria o volume de insumos que precisaria ser lançado da Terra para sustentar os habitantes de um posto lunar. A LRO (Orbitador de Reconhecimento Lunar) deverá ficar em órbita do satélite durante pelo menos um ano, fazendo leituras com uma série de instrumentos. Entre elas, mapear a distribuição de hidrogênio na Lua e avaliar o risco da radiação ambiente para os futuros astronautas.

Já a sonda Lcross vai se dividir em duas seções, que colidirão, a uma velocidade de mais de 7 mil km/h, com o fundo de uma cratera localizada perto do polo sul da Lua. O objetivo é produzir uma massa de dejetos que possa ser analisada por cientistas, a fim de determinar se há gelo no local do impacto. Ambas as sondas devem chegar à Lua quatro dias após o lançamento. Uma vez na vizinhança lunar, a LRO levará cerca de uma semana para entrar na órbita adequada e iniciar suas atividades. Já a Lcross dará uma série de voltas ao redor da Lua para posicionar-se o melhor possível para o impacto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.