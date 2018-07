Natal em SP tem céu nublado e chuvas fortes à tarde O Natal em São Paulo começou com tempo nublado e chuva fraca em partes da cidade. Ao longo do dia, o tempo segue chuvoso, porém as chuvas devem ser mais generalizadas e distribuídas ao longo do dia, com pancadas de intensidade leve durante a manhã, a moderada à tarde, com possibilidade de alagamentos, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As máximas devem chegar aos 28ºC. As áreas de instabilidade, que antecederam a entrada de uma frente fria, causaram chuva forte ontem na capital e região metropolitana. Foram registrados 17 pontos de alagamento, além da ocorrência de granizo e ventos de até 54 km/h no aeroporto de Congonhas, na zona sul. Amanhã o tempo não muda, com chuvas distribuídas ao longo do dia e um leve declínio das temperaturas máximas. A chuva começa a diminuir a partir do sábado.