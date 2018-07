Neblina faz aeroportos de SP operarem por instrumentos

O Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, no município de Guarulhos, na Grande São Paulo, e o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, operam por instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista - em razão da neblina. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 6h30 nenhum dos voos havia sido desviado para outro aeroporto. Em Cumbica, as operações por instrumentos tanto para pousos como para decolagens ocorreram durante toda a madrugada desta quinta, 22.