Neblina fecha Aeroporto Santos Dumont, no Rio A forte neblina que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na manhã de hoje prejudicou as operações do Aeroporto Santos Dumont, que fechou para pousos e decolagens às 7h40, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Os pousos foram desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), que também teve suas operações prejudicadas pela neblina e operava por instrumentos desde a madrugada. Segundo boletim da Infraero, às 8 horas, o Aeroporto Santos Dumont não registrava nenhum vôo com atraso ou cancelado, do total de 10 decolagens previstas para o horário. Já no Galeão, das 30 partidas programadas, nove estavam com atrasos e três foram canceladas.