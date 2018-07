Nelson Mandela tem alta de hospital após exames

"Os médicos completaram os exames. Ele está bem e, como antes, sua saúde continua sob supervisão da equipe médica", disse o governo em comunicado.

O líder anti-apartheid de 94 anos deu entrada no hospital no sábado para fazer um check up que já estava programado. Ele passou a noite no hospital na capital, Pretoria, e voltou para sua residência em Johanesburgo, segundo o comunicado.

Um porta-voz do presidente Jacob Zuma afirmou que os médicos trataram Mandela de acordo com uma condição pré-existente consistente com sua idade.

Em dezembro, Mandela passou quase três semanas no hospital por causa de uma infecção pulmonar e após uma cirurgia para remoção de cálculos biliares. Foi a mais longa internação desde que ele foi solto da prisão em 1990, após passar 27 anos preso por conspiração para derrubar o governo promotor do regime de apartheid na África do Sul.

Desde que Mandela foi liberado do hospital em 26 de dezembro, ele tem recebido tratamento médico em sua casa em Johanesburgo.

(Reportagem de Sherilee Lakmidas e Peroshni Govender)