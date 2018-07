Nem todo DJ já regeu Que DJ Marky sabe o que fazer com dois toca-discos e um mixer não há dúvidas. O desafio do paulistano, hoje (11) no projeto 'Red Bull Technostalgia', no Cine Joia, é fazer o que sabe, mas com duas bandas substituindo os vinis. Cada grupo terá seis músicos e um vocalista: de um lado, Leilah Moreno, do outro, o americano Stamina MC. Além de mixar, Marky fará as vezes de maestro, guiando os músicos pelo repertório preparado para a noite - que tem produção musical de BiD, ex-Funk Como Le Gusta. Entre os clássicos confirmados, 'Bizarre Love Triangle', do New Order, e 'Big Fun', do Inner City. E Marky ainda estreia nessa semana a 'festa' Disco Baby (pág. 90). Renan Dissenha Fagundes Pça. Carlos Gomes, 82,