Nietzsche e Heidegger são tema de curso Nos dias 15, 19 e 22, Regina Schöpke, doutora em Filosofia pela Unicamp e mestra pela UFRJ, vai ministrar na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho 915, telefone 11 3814-5811, o curso de filosofia Nietzsche contra Heidegger: A Vitória da Alegria Nômade Sobre a Angústia Sedentária. O objetivo do encontro é contrapor dois tipos de filosofia: uma que se assenta na ideia de um ser pensado como devir, como movimento contínuo do mundo e o outra que deriva de uma filosofia angustiada, que sempre buscou em vão a permanência e a imutabilidade. Horário é das 17 h às 19 h e o valor total é de R$ 250, com vale-livro de R$ 25.