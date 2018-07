No dia 1º, Norte abre fóruns regionais do Estado O "Estado" inicia em dezembro a série de fóruns sobre o desenvolvimento das regiões brasileiras. O primeiro será sobre a Região Norte, no dia 1ºde dezembro. No dia 8 será a vez do Nordeste. No ano que vem a série prossegue com debates sobre as demais regiões, sempre com a participação da "Agência Estado" e da "Rádio Eldorado". Os fóruns vão reunir governadores, ministros, empresários e outros convidados para debater os desafios e tendências do desenvolvimento em cada região. Os debates serão transmitidos pela TV Estadão, no portal www.estadao.com.br. Os principais assuntos abordados serão reunidos em cadernos dedicados a cada região. O primeiro será publicado no dia 3.