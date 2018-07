A Nokia, que no início do mês registrou um retorno à rentabilidade subjacente em cortes de custos e fortes vendas do smartphone Lumia, disse nesta quinta-feira que encerrou o ano com um caixa líquido de 4,4 bilhões de euros (5,8 bilhões de dólares), representando uma queda de 22 por cento na comparação anual.

(Por Redação de Helsinque)