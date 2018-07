'Nós somos um país melhor do que este', diz Obama em discurso Declarando que "nós somos um país melhor do que este", Barack Obama lançou uma forte investida contra o rival republicano John McCain na quinta-feira, prometendo reverter os problemas econômicos dos últimos oito anos e restaurar a reputação dos Estados Unidos perante o mundo. Obama, o primeiro negro a concorrer à Casa Branca por um grande partido, ligou McCain diretamente ao presidente George W. Bush e disse que as fracassadas políticas republicanas foram responsáveis pelas incertezas econômicas dos EUA e um declínio da reputação global dos EUA. "Nós estamos aqui porque amamos este país demais para permitir que os próximos quatro anos se pareçam exatamente com os últimos oito", disse Obama a uma multidão de cerca de 75 mil pessoas em um estádio de futebol americano em Denver, no ato em que aceitou sua nomeação na última noite da convenção democrata. "Em 4 de novembro nós devemos nos levantar e dizer: 'oito é o suficiente", disse Obama. Ele fez o maior pronunciamento de sua carreira no 45o aniversário do famoso discurso "Eu tenho um sonho", de Martin Luther King, um marco no movimento dos direitos civis dos EUA. O discurso de Obama deu o pontapé inicial na corrida de dois meses contra McCain pela vitória nas eleições de 4 de novembro.